Крещатик. Фото: Такси сервис

https://racurs.ua/n154051-kreschatik-snova-zakrout-na-remont-nakanune-pashi-karta.html

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Крещатик снова перекроют на ремонт накануне Пасхи. Уже 1 мая на главной улице столицы начнутся ремонтные работы.

Движение по улице частично ограничат. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.



Ремонтные работы на Крещатике пройдут 1 мая с 9.00 до 17.00. В «Киевавтодоре» заявили, что ремонт выполнят в выходной день, чтобы меньше влиять на трафик в городе.

Напомним, ранее мы сообщали, что накануне Пасхи на центральной улице столицы — Крещатик, дорожники начали текущий ремонт, из-за чего ограничили проезд.

Источник: пресс-служба полиции