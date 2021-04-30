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Движение по улице частично ограничат. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Крещатик. Фото: Такси сервис
Крещатик снова закроют на ремонт накануне Пасхи (КАРТА)https://racurs.ua/n154051-kreschatik-snova-zakrout-na-remont-nakanune-pashi-karta.htmlРакурс
Крещатик снова перекроют на ремонт накануне Пасхи. Уже 1 мая на главной улице столицы начнутся ремонтные работы.
Движение по улице частично ограничат. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Ремонтные работы на Крещатике пройдут 1 мая с 9.00 до 17.00. В «Киевавтодоре» заявили, что ремонт выполнят в выходной день, чтобы меньше влиять на трафик в городе.
Напомним, ранее мы сообщали, что накануне Пасхи на центральной улице столицы — Крещатик, дорожники начали текущий ремонт, из-за чего ограничили проезд.
Источник: пресс-служба полиции
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