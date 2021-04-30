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Крещатик. Фото: Такси сервис

Крещатик снова закроют на ремонт накануне Пасхи (КАРТА)

30 апр 2021, 16:35
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Крещатик снова перекроют на ремонт накануне Пасхи. Уже 1 мая на главной улице столицы начнутся ремонтные работы.

Движение по улице частично ограничат. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Ремонтные работы на Крещатике. Фото: КиевавтодорРемонтные работы на Крещатике пройдут 1 мая с 9.00 до 17.00. В «Киевавтодоре» заявили, что ремонт выполнят в выходной день, чтобы меньше влиять на трафик в городе.

Напомним, ранее мы сообщали, что накануне Пасхи на центральной улице столицы — Крещатик, дорожники начали текущий ремонт, из-за чего ограничили проезд.

Источник: пресс-служба полиции


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