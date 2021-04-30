Витренко согласился пойти в «Нафтогаз» на меньшую зарплату. Фото: avto-polis.kiev.ua

https://racurs.ua/n154050-vitrenko-soglasilsya-poyti-v-naftogaz-na-menshuu-zarplatu.html

Ракурс

Юрий Витренко рассказал, что на новой должности главы «Нафтогаза» его зарплата будет меньше, чем у предшественника.

Я еще не обсуждал свою зарплату. Мне просто сказали, что она будет ниже. Ниже, так ниже, — сказал Витренко, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-конференции.

По его словам, контракт с ним как с руководителем «Нафтогаза» еще не подписан. Витренко рассказал, что о такой зарплате ему «прямо сказали» президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что не устанавливает себе зарплату самостоятельно и еще не обсуждал, какой она будет. Чиновник заявил, что приходил в «Нафтогаз» в 2014 году вообще не за зарплатой.

По словам Витренко, тогда он полтора года работал за четверть небольшой ставки, но деньги никогда не было для него приоритетом. Сейчас мотивацией работы является «сильное государство». Витренко предполагает, что когда это будет достигнуто, он может вернуться в частный бизнес.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юрий Витренко получил 4 млн долл. премии за сопровождение дела «Газпрома» и его выигрыш в Стокгольмском арбитраже. В феврале 2020 года Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием обязать «Нафтогаз» выплатить ему премию за полученные от «Газпрома» 2,9 млрд долл.