Вітренко погодився піти в «Нафтогаз» на меншу зарплату. Фото: avto-polis.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n154050-vitrenko-pogodyvsya-pity-v-naftogaz-na-menshu-zarplatu.html

Ракурс

Юрій Вітренко розповів, що на новій посаді очільника «Нафтогазу» його зарплата буде меншою, ніж у попередника.

Я ще не обговорював свою зарплату. Мені просто сказали, що вона буде нижче. Нижче, так нижче, — сказав Вітренко, відповідаючи на запитання журналістів під час онлайн-конференції.

За його словами, контракт з ним як з керівником «Нафтогазу» ще не підписаний. Вітренко розповів, що про нижчу зарплату йому «прямо сказали» президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також додав, що не встановлює собі зарплату самостійно і ще не обговорював, якою вона буде. Чиновник заявив, що приходив у «Нафтогаз» у 2014 році взагалі не за зарплатою.

За словами Вітренка, тоді він півтора року працював за чверть невеликої ставки, але гроші ніколи не було для нього пріоритетом. Наразі мотивацією роботи є «сильна держава». Вітренко припускає, що коли цього буде досягнуто, він може повернутись у приватний бізнес.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юрій Вітренко отримав 4 млн дол. премії за супровід справи з «Газпромом» і його виграш в Стокгольмському арбітражі. У лютому 2020 року Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою зобов’язати «Нафтогаз» виплатити йому премію за отримані від «Газпрому» 2,9 млрд дол.