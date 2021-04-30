Погода на 1 травня. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154049-do-22-tepla-ta-potujni-grozy-pogoda-na-1-travnya-karta.html

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Погода в Україні 1 травня очікується дощова, на небі з’являтимуться блискавки. Натомість температура повітря вдень прогнозується по-справжньому весняна. У Криму температура повітря досягне позначки +21°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +17° до +22°. Ночі цієї доби будуть відносно теплими. Вітер обіцяють північно-західний 9−11 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 1 травня буде мінливо хмарною, сонце то виглядатиме з-поміж хмар, то знову ховатиметься за ними. Вночі температура повітря опуститься до позначки +9°, а вдень температура триматиметься на рівні від +18° до +20° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується грозова та дощова. З неба литиме як з відра. Температура повітря вночі складе від +8° до +10°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +10°.

Погодні умови в Одесі очікуються по-весняному теплі та сонячні. Повітря вдень прогріється до +20°, вночі очікується температура до +7°C.

Погода у Львові завтра буде дощова та похмура, на небі з’являться блискавки. Температурні показники будуть такими: уночі +6…+8° тепла, а вдень +18…+20° тепла.

Погода в Карпатах 1 травня прогнозується тепла, очікується дощ та гроза. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +8° до +10° тепла, а вдень температура сягне +20° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 1 травня прогнозується спокійна, магнітні бурі не прогнозується.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в травні буде переважно теплою, а в другій половині місяця до України прийде справжнє літо. Середня місячна температура повітря становитиме 13−17° тепла, у гірських районах 7−12° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр