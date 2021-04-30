Погода на 1 мая. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 1 мая ожидается дождливая, на небе будут сверкать молнии. Температура воздуха днем прогнозируется по-настоящему весенняя. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +21°.

Днем столбики термометров покажут от +17° до +22°. Ночи в эти сутки будут относительно теплыми. Ветер обещают северо-западный 9−11 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 1 мая будет переменно облачной, солнце будет то выглядывать из-за облаков, то снова прятаться за ними. Ночью температура воздуха опустится до отметки +9°, а днем температура будет держаться на уровне от +18° до +20° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается грозовая и дождливая. С неба будет лить как из ведра. Температура воздуха ночью составит от +8° до +10°, а днем столбики термометра застынут на уровне +10°.

Погодные условия в Одессе ожидаются по-весеннему теплые и солнечные. Воздух днем прогреется до +20°, ночью ожидается температура до +7°C.

Погода во Львове завтра будет дождевая, на небе появятся молнии. Температурные показатели будут следующими: ночью +6… +8° тепла, а днем +18…+20° тепла.

Погода в Карпатах 1 мая прогнозируется теплая, ожидается дождь и гроза. Столбики термометров в темное время суток покажут от +8° до +10° тепла, а днем температура достигнет + 20 ° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 1 мая прогнозируется спокойная, магнитные бури не прогнозируется.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в мае будет преимущественно теплой, а во второй половине месяца в Украину придет настоящее лето. Средняя месячная температура воздуха составит 13−17° тепла, в горных районах 7−12° тепла.

Источник: Укргидрометцентр