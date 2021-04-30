Уникальная рысь попала в фотоловушку в Чернобыле

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Рысь Евразийская — вид, который трудно встретить в дикой природе, попала в объектив фотоловушек, расположенных на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Вернулась рысь и на некогда хорошо освоенные, а сейчас исключенные из хозяйствования земли зоны отчуждения, большинство из которых вошли в состав Чернобыльского заповедника, — отметила 30 апреля пресс-служба заповедной зоны в Фейсбуке.

В рамках исследования популяции рыси в Чернобыле было охвачено около 40% заповедной территории, использовано свыше 100 фотоловушек. Присутствие рыси зафиксировано на всей территории, охваченной фотомониторингом.

Напомним, рысь занесена в Красную книгу Украины и ряд международных конвенций по защите дикой флоры и фауны. В прошлом этот зверь был привычным для Полесья, однако в результате освоения лесов и прямого преследования его человеком еще в конце 19 века рысь стала встречаться крайне редко. В Украине этот вид живет в Карпатах и на Полесье.

Фотографии с фотоловушек — «Полесье — дикая природа без границ».