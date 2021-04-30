Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уникальная рысь попала в фотоловушку в Чернобыле

Уникальная рысь попала в фотоловушку в Чернобыле (ФОТО)

30 апр 2021, 16:00
999

Рысь Евразийская — вид, который трудно встретить в дикой природе, попала в объектив фотоловушек, расположенных на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Вернулась рысь и на некогда хорошо освоенные, а сейчас исключенные из хозяйствования земли зоны отчуждения, большинство из которых вошли в состав Чернобыльского заповедника, — отметила 30 апреля пресс-служба заповедной зоны в Фейсбуке.

В рамках исследования популяции рыси в Чернобыле было охвачено около 40% заповедной территории, использовано свыше 100 фотоловушек. Присутствие рыси зафиксировано на всей территории, охваченной фотомониторингом.

Напомним, рысь занесена в Красную книгу Украины и ряд международных конвенций по защите дикой флоры и фауны. В прошлом этот зверь был привычным для Полесья, однако в результате освоения лесов и прямого преследования его человеком еще в конце 19 века рысь стала встречаться крайне редко. В Украине этот вид живет в Карпатах и на Полесье.

Фотографии с фотоловушек — «Полесье — дикая природа без границ».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров