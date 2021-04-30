Червонокнижна рись потрапила у фотопастку в Чорнобилі

https://racurs.ua/ua/n154048-chervonoknyjna-rys-potrapyla-u-fotopastku-v-chornobyli-foto.html

Ракурс

Рись Євразійська — вид, який важко зустріти у дикій природі, потрапила в об'єктив фотопасток, розташованих на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Повернулася рись і на колись добре освоєні, а зараз виключені з господарювання землі зони відчуження, більшість з яких увійшла до складу Чорнобильського заповідника, — зазначила 30 квітня прес-служба заповідної зони у Фейсбуці.

В рамках дослідження популяції рисі у Чорнобилі було охоплено близько 40% заповідної території, використано понад 100 фотопасток. Присутність рисі зафіксовано на всій території, охопленій фотомоніторингом.

Нагадаємо, рись занесена до Червоної книги України та низки міжнародних конвенцій щодо захисту дикої флори та фауни. У минулому цей звір був звичним для Полісся, проте внаслідок освоєння лісів і прямого переслідування його людиною ще наприкінці 19 століття рись стала рідкісною. В Україні цей вид зустрічається в Карпатах та на Поліссі.

Світлини з фотопасток — «Полісся — дика природа без кордонів».