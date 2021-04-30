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Ракурс
Suzuki «скрестила» электрокар и мотоцикл – что из этого вышло. Фото: Suzuki

Suzuki «скрестила» электрокар и мотоцикл — что из этого вышло (ФОТО, ВИДЕО)

30 апр 2021, 15:56
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Компания Suzuki представила двухместный электрический спорткар Misano, разработанный студентами Европейского института дизайна (IED) в Турине.

Их концепт имеет вполне автомобильный кузов длиной 4 м и мотоциклетное размещение сидений одно за другим. Руль у машины также напоминает мотоциклетный. О новом проекте рассказали в пресс-службе компании.

Водитель Misano и единственный пассажир сидят тандемом по левому борту автомобиля, а правая сторона накрыта крышкой, под которой находятся батарея и отсек для багажа.

Характеристики машины, как и остальные силовые установки не раскрываются, поскольку концепт представляет собой лишь дизайнерское исследование.

Уникальный спорткар, построенный в единственном экземпляре, с 15 мая будет выставляться в Национальном автомобильном музее Турина.

Получившийся спорткар стал работой на звание магистра для учащихся факультета транспортного проектирования. Над Misano трудились студенты из Италии, Индии, Турции, Ливана, Испании и Албании.

Напомним, японская автомобильная компания Honda намерена к 2040 году выпускать только электромобили. Чтобы достичь этой цели, компания вложит в разработку в течение ближайших шести лет 46 млрд долл.

Источник: Ракурс


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