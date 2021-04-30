Suzuki «схрестила» електрокар і мотоцикл – що з цього вийшло. Фото: Suzuki

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Компанія Suzuki представила двомісний електричний спорткар Misano, розроблений студентами Європейського інституту дизайну (IED) в Турині.

Їх концепт має цілком автомобільний кузов довжиною 4 м та мотоциклетне розміщення сидінь одне за одним. Кермо у машини також нагадує мотоциклетне. Про новий проект розповіли в прес-службі компанії.

Водій Misano і єдиний пасажир сидять тандемом по лівому борту автомобіля, а права сторона накрита кришкою, під якою знаходяться батарея і відсік для багажу.

Характеристики машини, як і решта силових установок, не розкриваються, оскільки концепт являє собою лише дизайнерське дослідження.

Унікальний спорткар, розроблений в єдиному екземплярі, з 15 травня буде виставлятись у Національному автомобільному музеї Турину.

Спорткар став роботою на звання магістра для студентів факультету транспортного проектування. Над Misano працювали студенти з Італії, Індії, Туреччини, Лівану, Іспанії та Албанії.

Нагадаємо, японська автомобільна компанія Honda має намір до 2040 року випускати тільки електромобілі. Щоб досягти цієї мети, компанія вкладе в розробку протягом найближчих шести років 46 млрд дол.