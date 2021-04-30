Окупанти в Донецьку націоналізували майно українських банків

"ПриватБанк" в Донецьку. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n154046-okupanty-v-donecku-nacionalizuvaly-mayno-ukrayinskyh-bankiv.html

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Війна на Донбасі продовжується, а проросійські найманці й надалі встановлюють свої «порядки» на окупованих територіях.

«Парламент» ДНР ухвалив закон про передачу у власність майна українських банків та припинення зобов’язань місцевих жителів перед ними. Про це повідомляють росЗМІ.

Депутат так званої ДНР Максим Книш, представляючи законопроект, заявив, що він дозволить використовувати майно банків в інтересах фейкової республіки і її громадян.

Права вимоги банків України до громадян за зобов’язаннями, що виникли до 14 листопада 2014 року, припиняються. Угоди про передачу прав вимоги банків України третім особам є нікчемними, — додав він.

Документ був прийнятий одноголосно, тепер його повинен підписати очільник так званої ДНР Денис Пушилін. Відтепер всім громадянам фейкової республіки «пробачили» борги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що соцвиплати з бюджету України отримували бойовики так званої ДНР завдяки протиправній діяльності групи осіб в Донецькій області. Зловмисники за грошову винагороду оформляли жителям тимчасово окупованих територій паспорти громадян України і допомагали зібрати необхідний пакет документів для отримання соцвиплат із держбюджету України.

Джерело: росЗМІ