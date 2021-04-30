Оккупанты в Донецке национализировали имущество украинских банков

"Приватбанк" в Донецке. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n154046-okkupanty-v-donecke-nacionalizirovali-imuschestvo-ukrainskih-bankov.html

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Война на Донбассе продолжается, а пророссийские наемники продолжают устанавливать свои «порядки» на оккупированных территориях.

«Парламент» ДНР принял закон о передаче в собственность имущества украинских банков и прекращения обязательств местных жителей перед ними. Об этом сообщают росСМИ.

Депутат так называемой ДНР Максим Кныш, представляя законопроект, заявил, что он позволит использовать имущество банков в интересах фейковых республики и ее граждан.

Права требования банков Украины к гражданам по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года, прекращаются. Соглашения о передаче прав требования банков Украины третьим лицам являются ничтожными, — добавил он.

Документ был принят единогласно, теперь его должен подписать глава так называемой ДНР Денис Пушилин. При этом все долги граждан перед банками автоматически погашаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что соцвыплаты из бюджета Украины получали боевики так называемой ДНР благодаря противоправной деятельности группы лиц в Донецкой области. Злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированных территорий паспорта граждан Украины и помогали собрать необходимый пакет документов для получения соцвыплат из госбюджета Украины.

Источник: росСМИ