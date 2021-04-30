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Хрещатик. Фото: Таксі сервер
Хрещатик знову закриють на ремонт напередодні Великодня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n154051-hreschatyk-znovu-zakryut-na-remont-naperedodni-velykodnya-karta.htmlРакурс
Хрещатик знову перекриють на ремонт напередодні Великодня. Вже 1 травня на головній вулиці столиці розпочнуть ремонтні роботи.
Рух вулицею частково обмежать. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Ремонтні роботи на Хрещатику триватимуть 1 травня з 9.00 до 17.00. У «Київавтодорі» заявили, що ремонт виконають у вихідний день, щоб менше впливати на трафік у місті.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що напередодні Великодня на центральній вулиці столиці — Хрещатик, дорожники розпочали поточний ремонт, через що обмежили проїзд.
Джерело: прес-служба поліції
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