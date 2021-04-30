Відставку Мендель підтвердила Банкова — найкумедніші перли спікера Зеленського

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Ракурс

Юлія Мендель таки залишає посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського. 30 квітня цю інформацію офіційно підтвердив радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

Юлія Мендель продовжує виконувати обов’язки спікера президента — тимчасово, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи офісу Зеленського, — розповів сьогодні радник Єрмака.

За його словами, надалі Мендель зосередиться на взаємодії з іноземними медіа. Він додав, що прес-секретар Зеленського має «чудові зв’язки в секторі міжнародних комунікацій».

Хто стане наступником Мендель поки-що не відомо.

«Ракурс» вирішив пригадати найкумедніші перли спікера Зеленського, яка стала його речницею у липні 2019 року. Тоді Мендель виграла конкурс на цю посаду, обійшовши близько 4 тис. інших претендентів. До цього вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Україна» та «Інтер», співпрацювала із The New York Times та Politico.

Мендель на посаді прес-секретаря Зеленського неодноразово допускалася помилок. Якось вона помилилася в написанні слова «президент». У 2019 році Мендель двічі сплутала Литву і Латвію. 17 жовтня Офіс президента у соцмережі Facebook переплутав Латвію, де на той час з офіційним візитом перебував Зеленський, з Литвою. Згодом у президента попросили вибачення за цю помилку, а також повідомили, що спеціалісту з роботи у соцмережах «подарували географічний атлас».

Разом з тим, вже за місяць після цього інциденту Мендель знову сплутала назви двох країн. Чиновниця опублікувала фото в Instagram, яке підписала: «Сукня для латвійського відрядження». У той час Зеленський перебував з візитом в Литві. Коментатори звернули увагу на помилку та поставили під сумнів кваліфікацію кадрів Зеленського. Після цього Мендель виправила латвійське відрядження на литовське і назвала запис «невдалим троллінгом».

Також спікер Зеленського називала Торонто столицею Канади. Тоді через добу, після низки зауважень, на сайті президента Торонто виправили на Оттаву. Окрім того, помилки виникали у написанні назви Канади англійською мовою. Увагу на помилку звернули англомовні користувачі, які вказали, що назва їхньої держави Canada, а не Canadia.

Виникали у Юлії Мендель конфлікти й штовханина з журналістами-розслідувачами. Також у 2019 році вона спричинила скандал своєю заявою про обстріл Збройними силами України мирних мешканців Донбасу. Допускалася Мендель й помилок при обранні дрескоду під час офіційних візитів президента.