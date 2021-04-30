Мендель відправили у відставку — ЗМІ, фото — Главком

https://racurs.ua/ua/n154040-mendel-vidpravyly-u-vidstavku-zmi.html

Ракурс

Прес-секретар президента України Юлія Мендель йде з посади.

Про таке рішення Офісу президента повідомили декілька українських ЗМІ, зокрема, «Бабель» з посиланням на співрозмовників Банкової.

Наразі новину про звільнення Мендель та ОП на офіційних ресурсах не коментують.

Хто саме займе посаду речника президента поки невідомо. Джерела уточнили, що Мендель сама написала заяву про звільнення.

Прес-секретар президента України нібито вже втретє написала заяву на звільнення — перші два їй не підписали. Цього разу Мендель нібито вже насправді налаштована йти, а в Офісі не особливо хочуть її утримувати і очинають шукати заміну.

Останнє слово, в будь-якому випадку, буде за Зеленським, роботою Мендель найбільше нібито не задоволений Андрій Єрмак.

Спікер президента раніше неодноразово потрапляла в публічні скандали, а навесні 2021 року навіть почала кар'єру на телебаченні. 5 квітня речниця президента заговорила російською в ефірі каналу «Дом» та розповіла про існування «української російської мови». Вона заявила, що Росія не є монополістом російської мови. Про це йшлося в програмі «Погляд із Банкової».

Мендель призначили на посаду прес-секретаря президента України у липні 2019 року. До цього вона працювала журналісткою на телеканалах ICTV, «Еспресо», «Інтер», співпрацювала із The New York Times.

Джерело: «Бабель»