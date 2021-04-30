Мендель отправили в отставку, фото — Главком

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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уходит с должности.

О таком решении Офиса президента сообщили несколько украинских СМИ, в частности, «Бабель» со ссылкой на собеседников Банковой.

Пока новость об увольнении Мендель и ОП на официальных ресурсах не комментируют.

Кто именно займет пост спикера президента пока неизвестно. Источники уточнили, что Мендель сама написала заявление об увольнении.

Пресс-секретарь президента Украины якобы уже в третий раз делала это — первые два ей не подписали. На этот раз Мендель якобы уже действительно настроена идти, а в Офисе не особо хотят ее удерживать и начинают искать замену.

Последнее слово, в любом случае, будет за Зеленским, работой Мендель якобы не доволен Андрей Ермак.

Спикер президента ранее неоднократно попадала в публичные скандалы, а весной 2021 года даже начала карьеру на телевидении. 5 апреля пресс-секретарь президента заговорила на русском в эфире канала «Дом» и рассказала о существовании «украинского русского языка». Она заявила, что Россия не является монополистом русского языка. Об этом шла речь в программе «Взгляд с Банковой».

Мендель назначили на должность пресс-секретаря президента Украины в июле 2019 года. До этого она работала журналисткой на телеканалах ICTV, «Эспрессо», «Интер», сотрудничала с The New York Times.

Источник: «Бабель»