Джо Байден. Фото: BBC

https://racurs.ua/n154054-bayden-rastrogal-jenu-sorvav-dlya-nee-nejnyy-oduvanchik-foto.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, сделал нежный подарок своей жене Джилл во время того, как супруги отправлялись к вертолету Marine One, что должен был доставить их в Джорджию на празднование первых 100 дней президентства Байдена.

Он сорвал для жены одуванчик на лужайке у Белого дома и таким образом сделал ей скромный романтический презент. Об этом сообщает BBC.



Романтический жест американского лидера попал на камеру. На кадрах видно, как первая леди забрала цветок с собой. После этого Байден с женой поднялись на борт.

До этого, 19 марта, с президентом США Джо Байденом произошел курьезный случай — он несколько раз споткнулся и упал, пока поднимался по лестнице трапа на борт перед вылетом в штат Джорджия. В Белом доме причиной падения политика назвали сильный ветер.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джо Байден, президент США планирует потратить 1, 8 трлн долл. на поддержку бедных американских семей после повышения налогов для богатых. В то же время средний класс увеличение налогов не заденет.

Источник: BBC