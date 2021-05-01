Антоненко могут выплатить компенсацию за пребывание в СИЗО – Малюська

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Ракурс

Если вину Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве Павла Шеремета, не докажут, он получит компенсацию за период пребывания в СИЗО.

За все время содержания в следственном изоляторе ему может быть выплачена компенсация. Есть соответствующие процедурные гарантии. Расчет, калькуляция будет отдельно, но чем дольше содержание, тем большую компенсацию он получит. Здесь никаких сомнений нет, — заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Он также рассказал, что Антоненко изменили меру пресечения из-за того, что он слишком долго находился в СИЗО. По словам Малюськи, изменение меры пресечения не означает, что Антоненко «невиновен или дело разваливается». Чиновник сказал, что должен быть «лимит пребывания людей в СИЗО».

Как известно, Антоненко свыше 500 дней провел за решеткой по подозрению в причастности к убийству журналиста Пала Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва в центре Киева автомобиля, в котором он находился.

В начале декабря 2019 года стало известно о задержании подозреваемых в этом деле — участника войны на Донбассе и фронтмена группы Riffmaster Андрея Антоненко, хирурга с «Охматдета» Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. По мнению следствия, Антоненко был организатором убийства и приобщил к нему Кузьменко и Дугарь.

Напомним, 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил Антоненко из СИЗО под домашний арест, но обязал носить электронный браслет. Изменить меру пресечения уже давно просила защита подозреваемого.