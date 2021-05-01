Годовые тарифы на газ повысили поставщики – список цен. Фото: energy.org

https://racurs.ua/n154074-godovye-tarify-na-gaz-povysili-postavschiki-spisok-cen.html

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Годовые тарифы на газ, которые будут действовать с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года, обнародовали компании-поставщики.

Цены поднялись до 8 грн за кубометр и выше. Об этом свидетельствуют данные на сайтах поставщиков газа.

В частности, газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» установила годовой тариф на уровне 7,96 грн/куб. м, что на 1,10 грн дороже, чем в январе-апреле (6,86 грн).

Несколько поставщиков установили тариф ниже, чем у «Нафтогаза». Это «Агросинтез трейдинг» — 7,80 грн/куб. м «Эвода Терейд» КП «Луцкводоканал» -7,88 грн/куб, «Черкассы Газсбыт» — 7,89 грн/куб, «Умань Газсбыт» — 7,89 грн/куб.

Компании «Волынь Электросбыт», «Закарпатье Энергосбыт» установили цену 7,98 грн/куб. Кроме того, компания «ЙЕ Энергия» установила цену на уровне 7,99 грн/куб, что на 1 грн дороже, чем в начале года (6,99 грн). Тариф установили 16 компаний, которые работают под общим брендом «Твой Газсбыт».

Цены других поставщиков выше. В частности, «Львовэнергосбыт» предлагает годовой тариф на уровне 8,20 грн/куб, «Прикарпат Энерго Трейд» — 8,6 грн/куб, «Одессагаз Поставки» — 9,2 грн/куб, «Тернополь облгаз» — 9,89 грн/куб, ДП «Газпостач» ООО «Тернопольгоргаз» — 9,9 грн/куб, «Полтава Газсбыт» — 9,99 грн/куб.

Кроме того, компании «Донецкие энергетические услуги», «Киевские энергетические услуги», «Днепропетровские энергетические услуги» продают газ по 10,50 грн/куб. Компания «Шепетовкагаз» предлагает годовой тариф на уровне 10,2 грн/куб, «ЭРУ Трейдинг» — 10,5 грн/куб, «Азовгаз» — 12,9 грн/куб.

Самый высокий тариф установили «Житомирская областная энергопоставляющая компания», «Черновицкая областная энергопоставляющая компания» и «Херсонская областная энергопоставляющая компания» — 13,5 грн/куб.

На сайтах тех компаний, которые имеют лицензии, но не обнародовали свои годовые тарифы, указано, что они отказались от поставок газа населению.

Напомним, в Кабмине считают, что годовые цены на газ летом должны снизить поставщики в результате снижения цены на европейских хабах.