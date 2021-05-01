Древние сокровища случайно нашел картограф в Швеции. Фото: Västra Götalandsregionen

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Ракурс

Сокровища бронзового века, которым примерно 2 тыс. 500 лет, случайно нашел мужчина на западе Швеции.

Картограф Томас Карлсон обследовал лес для своего спортивного клуба и наткнулся на находку, которая состоит из почти 50 предметов, включая ожерелья, браслеты и булавки для одежды. Об этом сообщает BBC.

Украшения датированы периодом между 750 и 500 годами до н.э. По словам археологов, шансы обнаружить такое сокровище в лесу были мизерными, потому что древние племена обычно делали жертвоприношения на берегах рек.

Специалисты считают, что эти украшения были подношением богу или «инвестицией» в жизнь после смерти.

По словам профессора Гетеборгского университета Йохана Линга, все найденные предметы отлично сохранились. Большинство из них, вероятно, принадлежали женщине или женщинам, которые имели высокий статус в обществе.

Сейчас на месте, где Карлсон обнаружил клад, работает группа профессиональных археологов, которые надеются найти там новые предметы.

По законам Швеции, любой, кто обнаружит такие древности, обязан сообщить об этом полиции или местной власти, поскольку они считаются государственной собственностью.

После этого Совет национальных достижений Швеции решает, награждать ли человека, который нашел клад.

Напомним, ученые обнаружили забальзамированную беременную мумию из Древнего Египта. Такую находку сделали впервые в истории исследований. Открытие принадлежит группе польских ученых из Варшавского проекта мумий.

Источник: BBC