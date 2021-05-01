Марш в честь дивизии СС «Галичина» – мужчину будут судить за нацистское приветствие. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n154072-marsh-v-chest-divizii-ss-galichina-mujchinu-budut-sudit-za-nacistskoe-privetstvie.html

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В Киеве полицейские составили админпротокол на мужчину, который использовал нацистское приветствие во время марша ко Дню создания дивизии СС «Галичина».

Нарушение обнаружили во время мониторинга сети интернет после завершения акции. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Сотрудники полиции установили, что нацистское приветствие использовал 36-летний житель Киевской области. На мужчину составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство).

Мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 431−1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Напомним, марш в честь дивизии СС «Галичина» осудили в Офисе президента. Там категорически высказались о любых проявлениях пропаганды тоталитарных режимов, включая национал-социализм.