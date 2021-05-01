Марш на честь дивізії СС «Галичина» – чоловіка судитимуть за нацистське вітання. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n154072-marsh-na-chest-dyviziyi-ss-galychyna-cholovika-sudytymut-za-nacystske-vitannya.html

Ракурс

У Києві поліцейські склали адмінпротокол на чоловіка, який використав нацистське вітання під час маршу до дня створення дивізії СС «Галичина».

Порушення виявили під час моніторингу мережі інтернет після завершення акції. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Працівники поліції встановили, що нацистське вітання використав 36-річний житель Київської області. На чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство).

Чоловік в присутності понятих від підпису протоколу про адміністративне правопорушення відмовився. Матеріал буде скеровано до суду для подальшого прийняття рішення.

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 431−1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Нагадаємо, марш на честь дивізії СС «Галичина» засудили в Офісі президента. Там категорично засудили будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема й націонал-соціалізму.