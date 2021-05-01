Стародавні скарби випадково знайшов картограф у Швеції. Фото: Västra Götalandsregionen

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Ракурс

Скарби бронзового століття, яким приблизно 2 тис. 500 років, випадково знайшов чоловік на заході Швеції.

Картограф Томас Карлссон обстежував ліс для свого спортивного клубу і наткнувся на знахідку, яка складається з майже 50 предметів, включно з намистами, браслетами та шпильками для одягу. Про це повідомляє BBC.

Прикраси датовані періодом між 750 і 500 роками до н.е. За словами археологів, шанси виявити такий скарб в лісі були мізерними, бо стародавні племена зазвичай робили жертвоприношення на берегах річок.

Фахівці вважають, що ці прикраси були підношенням богу або «інвестицією» в життя після смерті.

За словами професора Гетеборзького університету Йохана Лінга, всі знайдені предмети відмінно збереглися. Більшість з них, ймовірно, належали жінці або жінкам, які мали високий статус у суспільстві.

Зараз на місці, де Карлсон виявив скарб, працює група професійних археологів, які сподіваються виявити там нові предмети.

За законами Швеції, будь-хто, хто виявить такі старожитності, зобов’язаний повідомити про це поліції або місцевій владі, оскільки вони вважаються державною власністю.

Після цього Рада з національних надбань Швеції вирішує, чи нагороджувати людину, яка знайшла скарб.

Нагадаємо, вчені виявили забальзамовану вагітну мумію з Давнього Єгипту. Таку знахідку зробили вперше в історії досліджень. Відкриття належить групі польських вчених з Варшавського проєкту мумій.

Джерело: BBC