Річні тарифи на газ підвищили постачальники – перелік цін. Фото: energy.org

https://racurs.ua/ua/n154074-richni-taryfy-na-gaz-pidvyschyly-postachalnyky-perelik-cin.html

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Річні тарифи на газ, які діятимуть з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року, оприлюднили компанії-постачальники.

Ціни піднялися до 8 грн за кубометр і вище. Про це свідчать дані на сайтах постачальників газу.

Зокрема, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила річний тариф на рівні 7,96 грн/куб. м, що на 1,1 грн дорожче, ніж у січні-квітні (6,86 грн).

Кілька постачальників встановили тариф нижче, ніж у «Нафтогазу». Це «Агросинтез трейдинг» — 7,80 грн/куб. м, «Евода Терейд» КП «Луцькводоканал» — 7,88 грн/куб. м, «Черкаси Газзбут» — 7,89 грн/куб. м, «Умань Газзбут» — 7,89 грн/куб. м.

Компанії «Волинь Електросбут», «Закарпаття Енергозбут» встановили ціну 7,98 грн/куб. м. Крім того, компанія «ЙЕ Енергія» встановила ціну на рівні 7,99 грн/куб. м, що на 1 грн дорожче, ніж на початку року (6,99 грн). Тариф встановили 16 компаній, які працюють під загальним брендом «Твій Газзбут».

Ціни інших постачальників вищі. Зокрема, «Львівенергозбут» пропонує річний тариф на рівні 8,20 грн/куб. м, «Прикарпаття Енерго Трейд» 8,6 грн/куб. м, «Одесагаз Поставки» — 9,2 грн/куб. м, «Тернопіль облгаз» — 9,89 грн/куб. м, ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» — 9,9 грн/куб. м, «Полтава Газзбут» — 9,99 грн/куб. м.

Крім того, компанії «Донецькі енергетичні послуги», «Київські енергетичні послуги», «Дніпропетровські енергетичні послуги» продають газ по 10,50 грн/куб. м. Компанія «Шепетівкагаз» пропонує річний тариф на рівні 10,20 грн/куб. м, «ЕРУ Трейдинг» — 10,50 грн/куб. м, «Азовгаз» — 12,9 грн/куб. м

Найвищий тариф встановили «Житомирська обласна енергопостачальна компанія», «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» та «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» — 13,50 грн/куб. м.

На сайтах тих компаній, які мають ліцензії, але не оприлюднили свої річні тарифи, зазначено, що вони відмовилися від поставок газу населенню.

Нагадаємо, в Кабміні вважають, що річні ціни на газ влітку мають знизити постачальники внаслідок зниження ціни на європейських хабах.