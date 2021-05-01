Коронавирус в Украине. Фото: nv.ua

https://racurs.ua/n154078-novuu-covid-vspyshku-v-ukraine-posle-prazdnikov-prognoziruet-stepanov.html

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Новый рост заболеваемости коронавирусом через три недели после праздников прогнозирует министр здравоохранения Максим Степанов.

Что касается нашего прогноза, мы ожидаем некоторый рост количества заболевших где-то в июне, через 3−4 недели после майских праздников. К какому количеству мы можем прийти — это будет зависеть от того, какой будет мобильность населения, как люди будут перемещаться, как люди будут праздновать Пасху. Но мне что-то подсказывает, что таких сильных вспышек, которые происходили с февраля, мы не будем ожидать, — сказал Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

Кроме того, министр призвал пожилых людей на Пасху воздержаться от посещения храмов, а вместо этого присоединиться к богослужениям онлайн.

Мы решили не делать дополнительных ограничений. Но я хочу призвать всех граждан проявить осознанность и самостоятельно принять все меры, чтобы предотвратить распространение болезни. Людям старшего возраста желательно остаться дома — смотреть богослужения онлайн и дождаться, когда сын, дочь или внуки принесут уже освященный кулич из церкви, — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 30 апреля, подхватили еще 8 тыс. 549 человек. Заболели 374 ребенка и 145 медработников. От осложнений болезни умер 351 человек