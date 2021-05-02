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Вакцинацію від коронавірусу на свята припинили в п’яти областях України, фото — Известия
Вакцинацію від коронавірусу на свята припинили в п’яти областях Україниhttps://racurs.ua/ua/n154098-vakcynaciu-vid-koronavirusu-na-svyata-prypynyly-v-p-yaty-oblastyah-ukrayiny.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу в Україні традиційно загальмовується на свята та у вихідні дні. У суботу, 1 травня, щеплення від COVID-19 отримали 2 тис. 661 людини, другу дозу вкололи 30 українцям.
Дані МОЗ свідчать, що друге щеплення зробили в Харківській області препаратом AstraZeneca.
Утім, жодного щеплення не зробили відразу в п’яти областях — Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Луганській.
Лідери за кількість щеплень 1 травня такі регіони:
- Миколаївська область (425);
- Донецька (350);
- Одеська (287);
- Харківська (216);
- Сумська (190).
З початку кампанії в Україні вакцинували першою дозою вже 754 тис. 924 людини. Дві дози вкололи тільки 290 громадянам.
У МОЗ раніше заявляли, що найкраще процес вакцинації від коронавірусу в Україні організували Полтавська, Херсонська і Черкаська області. Про це розповідав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Хочу виділити Полтавську, Херсонську та Черкаську області, в яких організовано процес і, в порівнянні з чисельністю населення, великі показники проведення щеплень, — сказав Ляшко.
Він побував в пунктах щеплень в зазначених регіонах. За його словами, там де він був присутній, «відсутні черги — все чітко за записом в певний час».
Наразі вакцинація в Україні проводиться трьома препаратами — AstraZeneca, Sinovac і Pfizer. У суботу в Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer.
«Ракурс» повідомляв, що 1 тис. громадян Китаю отримали в Одесі першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.
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