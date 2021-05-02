Вакцинацію від коронавірусу на свята припинили в п’яти областях України, фото — Известия

https://racurs.ua/ua/n154098-vakcynaciu-vid-koronavirusu-na-svyata-prypynyly-v-p-yaty-oblastyah-ukrayiny.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні традиційно загальмовується на свята та у вихідні дні. У суботу, 1 травня, щеплення від COVID-19 отримали 2 тис. 661 людини, другу дозу вкололи 30 українцям.

Дані МОЗ свідчать, що друге щеплення зробили в Харківській області препаратом AstraZeneca.

Утім, жодного щеплення не зробили відразу в п’яти областях — Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Луганській.

Лідери за кількість щеплень 1 травня такі регіони:

Миколаївська область (425);

Донецька (350);

Одеська (287);

Харківська (216);

Сумська (190).

З початку кампанії в Україні вакцинували першою дозою вже 754 тис. 924 людини. Дві дози вкололи тільки 290 громадянам.

У МОЗ раніше заявляли, що найкраще процес вакцинації від коронавірусу в Україні організували Полтавська, Херсонська і Черкаська області. Про це розповідав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Хочу виділити Полтавську, Херсонську та Черкаську області, в яких організовано процес і, в порівнянні з чисельністю населення, великі показники проведення щеплень, — сказав Ляшко.

Він побував в пунктах щеплень в зазначених регіонах. За його словами, там де він був присутній, «відсутні черги — все чітко за записом в певний час».

Наразі вакцинація в Україні проводиться трьома препаратами — AstraZeneca, Sinovac і Pfizer. У суботу в Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer.

«Ракурс» повідомляв, що 1 тис. громадян Китаю отримали в Одесі першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.