Вакцинацию от коронавируса на праздники прекратили в пяти областях Украины

https://racurs.ua/n154098-vakcinaciu-ot-koronavirusa-na-prazdniki-prekratili-v-pyati-oblastyah-ukrainy.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине традиционно затормаживается на праздники и в выходные дни. В субботу, 1 мая, прививки от COVID-19 получили 2 тыс. 661 человека, вторую дозу укололи 30 украинцам.

Данные МОЗ свидетельствуют, что вторую прививку 2 мая сделали в Харьковской области препаратом AstraZeneca.

Впрочем, ни одной прививки не сделали сразу в пяти областях — Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Луганской.

Лидеры по количеству прививок 1 мая следующие регионы:

Николаевская область (425);

Донецкая (350);

Одесская (287);

Харьковская (216);

Сумская (190).

С начала кампании в Украине вакцинировали первой дозой уже 754 тыс. 924 человека. Две дозы укололи только 290 гражданам.

В Минздраве ранее заявляли, что лучше других процесс вакцинации от коронавируса в Украине организовали Полтавская, Херсонская и Черкасская области. Об этом рассказывал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Хочу выделить Полтавскую, Херсонскую и Черкасскую области, в которых организован процесс и, по сравнению с численностью населения, большие показатели проведения прививок, — сказал Ляшко.

Он побывал в пунктах прививок в указанных регионах. По его словам, там где он присутствовал, «отсутствуют очереди — все четко по записи в определенное время».

Сейчас вакцинация в Украине проводится тремя препаратами — AstraZeneca, Sinovac и Pfizer. В субботу в Министерстве здравоохранения сообщили, что Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer.

«Ракурс» сообщал, что 1 тыс. граждан Китая получили в Одессе первую дозу вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.