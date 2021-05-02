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Ракурс
Вакцинацию от коронавируса на праздники прекратили в пяти областях Украины

Вакцинацию от коронавируса на праздники прекратили в пяти областях Украины

2 мая 2021, 10:14
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Вакцинация от коронавируса в Украине традиционно затормаживается на праздники и в выходные дни. В субботу, 1 мая, прививки от COVID-19 получили 2 тыс. 661 человека, вторую дозу укололи 30 украинцам.

Данные МОЗ свидетельствуют, что вторую прививку 2 мая сделали в Харьковской области препаратом AstraZeneca.

Впрочем, ни одной прививки не сделали сразу в пяти областях — Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Луганской.

Лидеры по количеству прививок 1 мая следующие регионы:

  • Николаевская область (425);
  • Донецкая (350);
  • Одесская (287);
  • Харьковская (216);
  • Сумская (190).

С начала кампании в Украине вакцинировали первой дозой уже 754 тыс. 924 человека. Две дозы укололи только 290 гражданам.

В Минздраве ранее заявляли, что лучше других процесс вакцинации от коронавируса в Украине организовали Полтавская, Херсонская и Черкасская области. Об этом рассказывал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Хочу выделить Полтавскую, Херсонскую и Черкасскую области, в которых организован процесс и, по сравнению с численностью населения, большие показатели проведения прививок, — сказал Ляшко.

Он побывал в пунктах прививок в указанных регионах. По его словам, там где он присутствовал, «отсутствуют очереди — все четко по записи в определенное время».


Сейчас вакцинация в Украине проводится тремя препаратами — AstraZeneca, Sinovac и Pfizer. В субботу в Министерстве здравоохранения сообщили, что Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer.

«Ракурс» сообщал, что 1 тыс. граждан Китая получили в Одессе первую дозу вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

Источник: Ракурс


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