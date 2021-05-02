Без маски в Лавре — как проходили пасхальные богослужения в Киеве, фото — Буквы

https://racurs.ua/n154099-bez-maski-v-lavre-kak-prohodili-pashalnye-bogoslujeniya-v-kieve-foto.html

Ракурс

Пасхальные богослужения прошли в храмах Киева в ночь с 1 на 2 мая. Часть храмов транслировали богослужение онлайн из-за призывов властей ограничить количество прихожан в период карантина.

Блаженнейший митрополит Православной церкви Украины Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе совершил литургию по чину святителя Василия Великого.

На службе присутствовали пятый президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной, сообщают «Буквы».

Большинство присутствующих прихожан, кроме священников, надели маски, а дистанция между ними была не минимальной.

Фото прихожан Киево-Печерской Лавры, где богослужение в ночь Воскресения Христова провел митрополит Онуфрий, показывают, что они игнорировали карантинные мероприятия. Во время праздничной службы почти все были без масок и не соблюдали дистанцию.

В Лавре перед началом пасхальной службы раздали верующим Благодатный огонь, который доставили в Великую субботу из Иерусалима в Украине.

По традиции священнослужители прочитали Евангелие на разных языках. В конце богослужения Онуфрий окропил святой водой верующих и их пасхальные корзины.

Источник: Буквы