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Ракурс
Без маски в Лавре — как проходили пасхальные богослужения в Киеве, фото — Буквы

Без маски в Лавре — как проходили пасхальные богослужения в Киеве (ФОТО)

2 мая 2021, 10:56
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Пасхальные богослужения прошли в храмах Киева в ночь с 1 на 2 мая. Часть храмов транслировали богослужение онлайн из-за призывов властей ограничить количество прихожан в период карантина.

Блаженнейший митрополит Православной церкви Украины Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе совершил литургию по чину святителя Василия Великого.

Без маски в Лавре — как проходили пасхальные богослужения в Киеве, фото — Буквы

Без маски в Лавре — как проходили пасхальные богослужения в Киеве, фото — Буквы

На службе присутствовали пятый президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной, сообщают «Буквы».

Без маски в Лавре — как проходили пасхальные богослужения в Киеве, фото — Буквы

Большинство присутствующих прихожан, кроме священников, надели маски, а дистанция между ними была не минимальной.

Без маски в Лавре — как проходили пасхальные богослужения в Киеве, фото — Буквы

Фото прихожан Киево-Печерской Лавры, где богослужение в ночь Воскресения Христова провел митрополит Онуфрий, показывают, что они игнорировали карантинные мероприятия. Во время праздничной службы почти все были без масок и не соблюдали дистанцию.

Без маски в Лавре — как проходили пасхальные богослужения в Киеве, фото — УПЦ МП

Без маски в Лавре — как проходили пасхальные богослужения в Киеве, фото — Буквы

В Лавре перед началом пасхальной службы раздали верующим Благодатный огонь, который доставили в Великую субботу из Иерусалима в Украине.

По традиции священнослужители прочитали Евангелие на разных языках. В конце богослужения Онуфрий окропил святой водой верующих и их пасхальные корзины.


Без маски в Лавре — как проходили пасхальные богослужения в Киеве, фото — УПЦ МП

Источник: Буквы

Источник: Ракурс


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