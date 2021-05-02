Росіянка вистрілила таксисту в голову з-за ціни поїздки, скріншот фільму "Діамантова рука"

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В Росії пасажирка вистрілила в голову водієві таксі з травматичного пістолета. Її не влаштувала ціна поїздки, яку повідомив водій.

Інцидент стався на території аеропорту «Велике Савіно», повідомляє «Комсомольская правда».

На в’їзді в паркувальну зону аеропорту між жінкою і водієм сталася сварка через вартість поїздки.

Росіянка, спочатку голосно обурювалася, а потім дістала пістолет і вистрілила. Утім, пасажирка промахнулася і 63-річний таксист отримав травму губи.

Згодом російська поліція довідалася, що затриману в аеропорту жінку раніше судили за шахрайство. Інша стрілянина цими днями сталася в Санкт-Петербурзі. Двоє гідів взялися за зброю, бо не поділили клієнтів для нелегальної екскурсії по дахах. Одному з них вистрілили в обличчя з газового пістолета.

Джерело: «Комсомольськая правда»