«Слуга» натякнув на гальмування Аваковим слідства про події 2 травня в Одесі

https://racurs.ua/ua/n154106-sluga-zvynuvatyv-avakova-u-galmuvanni-slidstva-pro-podiyi-2-travnya-v-odesi.html

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Народний депутат від «Слуги народу» Артем Дмитрук звинуватив керівництво України у гальмуванні слідства щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Дмитрук взяв участь у шоу розшукуваного за держзраду блогера Анатолія Шарія. «Слуга народу» розповів, що в Одесі під час трагічних подій 2 травня перебувало «усе вище керівництво МВС і Верховної Ради».

Найімовірніше, вони замішані у подіях і розслідування не відбувається саме через те, що ці люди мають і нині вплив і вагу в політиці, — сказав Дмитрук Шарію.

Нагадаємо, що у травні 2014 року МВС очолював вже нинішній його керівник Арсен Аваков.

Дмитрук сказав також, що «з цих подій треба зробити висновки», «винні у жертвах мають бути покарані», а справа щодо подій 2 травня «затягується і не розслідується».

Дмитрук обрався до Ради в 2019 році по мажоритарному окрузі на Одещині. На час виборів був засновником «спортивних клубів» і безпартійним. Він член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Саме Дмитрук не зміг в інтерв’ю «Радіо Свобода» назвати прізвища прем'єр-міністра, за якого проголосував, хоча стверджував, що «спілкувався з ним у Трускавці».

2 травня 2020 року Дмитрук разом з Олексієм Леоновим, ще одним депутатом від партії «Слуга народу», з квітами прийшли до Будинку профспілок в Одесі, щоб пом’янути людей, що загинули під час протистояння 2 травня 2014 року.