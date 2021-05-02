Орлан. Фото: Istock

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Белоплечий орлан по кличке Гроби бежал из немецкого парка в Венгрию, сбросив с себя прикрепленный передатчик.

Птицу искали 18 дней, пока она скрывалась в Венгрии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что птица сбежала 12 апреля с немецкого города Ремшайд. За это время она успела пересечь несколько государственных границ и оказаться в Венгрии. Птицу-путешественника обнаружили в венгерском национальном парке Ёршэг. Владелица Гроби узнала орлана по фотографиям и обрадовалась тому, что он жив и здоров. Однако из-за карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, владелица не может поехать в Венгрию, чтобы забрать свою птицу домой.



Шестилетняя птица смогла скрыться благодаря тому, что потеряла прикрепленный к телу передатчик о местонахождении.

Белоплечий орлан — вид хищных птиц семейства ястребиных ряда Соколообразные (Falconiformes). Это хищная гигантская птица, которая гнездится исключительно на тихоокеанском побережье России, в том числе Камчатке и в районе Охотского моря. С наступлением зимы часть птиц откочевывает к японскому острову Хоккайдо. Размах крыльев достигает 2,5 м, масса 9 кг. Основу питания составляют лосось. Ловит также крупных морских птиц. Иногда нападает на малышей тюленей. Свои массивные гнезда из хвороста оборудует на деревьях или прибрежных скалах.

Напомним, ранее мы сообщали, что лиса забралась на дерево и попыталась стащить подвешенное для кормления птиц сало. Инцидент попал на камеры на территории оккупированного Крыма.

Источник: Deutsche Welle