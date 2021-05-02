Куон. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n154114-redkie-krasnye-volki-poyavilis-v-zooparke-v-lucke-milye-foto.html

Ракурс

Редкие красные волки, занесенные в Красную книгу, появились в луцком зоопарке. Троих горных куонов доставили из Австрии.

В неволе содержится всего 110 особей красных волков по всему миру. Об этом сообщает «Суспільне».



Сообщается, что редких животных привезли еще две недели назад, а все это время они находились на карантине, чтобы не заразить возможными болезнями других зверей. Сейчас красные волки доступны посетителям для осмотра — их поселили у львиного городка.

В зоопарк в Луцке доставили самку и двух самцов, которым только по восемь месяцев. Смотрители зоопарка говорят, что такие животные есть только в трех зоопарках Украины, а Луцк стал четвертым.

Красный волк или красный волк горный — хищник из семейства псовых (Canidae), обитающий в Южной и Юго-восточной Азии. Монотипный род. Красный волк является единственным сохранившимся представителем рода куоны. Из-за уничтожения самых куонов и их мест обитания, они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

На людей никогда не нападают, не вредят сельскому хозяйству. Всего количество представителей куонов по миру составляет менее чем 2 тыс. 500 взрослых особей и тенденция к уменьшению их численности продолжается. Куоны очень социальные животные, живущие в больших кланах, которые иногда разделяются в меньшие стаи для охоты. Всеядные животные, которые в случае необходимости охотятся на копытных среднего размера.

Напомним, ранее мы сообщали, что белоплечий орлан по кличке Гроби сбежал из немецкого парка в Венгрию, сбросив с себя прикрепленный передатчик. Птицу искали 18 дней, пока она скрывалась в Венгрии.

Источник: Суспільне