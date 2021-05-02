Разгадана загадка аномальных землетрясений

Землетрясение. Фото: Istock

https://racurs.ua/n154113-razgadana-zagadka-anomalnyh-zemletryaseniy.html

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Загадка аномальных землетрясений разгадана благодаря исследованиям ученым. Необычные земные толчки, которые возникающие глубоко в мантии Земли, впервые зафиксировали в 1929 году. С тех пор ученые не могли понять, какие именно процессы вызывают эти подземные толчки.

Загадочные землетрясения обычно происходят на глубине от 400 до 700 километров под поверхностью, магнитудой до 8,3 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Science alert.

До этого ученые предполагали, что высокое давление вызывает взрыв, который способствует волнам давления. Однако при соответствующих исследованиях не удалось найти связь между высоким давлением и сейсмическими волнами особого вида, возникающими в глубокофокусных землетрясениях.

Также известно, что высокое давление на глубине от 400 до 700 км может вызвать фазовые превращения оливиновой породы в более плотный тип породы, который называется шпинель. Переход от оливина к шпинелю приводит к уменьшению объема породы по мере приближения атомов друг к другу под большим давлением. Это явление и считалось основной причиной глубокофокусных землетрясений.

Ранее ученые предполагали, что сферическое расширение породы не приведет к появлению поперечных сейсмических волн, но они не знали, что симметрия может нарушиться и вызвать шелушение пород. Это явление подтверждается с помощью теоремы теоретической физики Нетер, благодаря которой ученые и обнаружили механизм глубокофокусных землетрясений.

Напомним, ранее мы сообщали, что землетрясение магнитудой 6,4 прогремело на западе Аргентины. Эпицентр землетрясения располагался в 29 км от города посети, что в провинции Сан-Хуан. Источник сейсмической активности залегал на глубине всего 20 км.

Источник: Science alert