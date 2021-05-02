Носки. Фото: Пикабу

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Ракурс

В Беларуси девушка получила штраф за ношение бело-красно-белых носков, которые ассоциируются с протестами.

Инцидент произошел в столице страны — Минске. Об этом сообщает TUT.by.

По словам девушки, она направлялась на вечерние курсы по вождению, тогда как силовики остановили ее, потому что на ней были носки «не того цвета». Ее подняли и понесли за кинотеатр, где стояли автозаки. Девушка просила поставить ее на землю и уверяла, что она пойдет сама и бежать не собирается.



Жительница белорусской столицы отметила, что силовики были в балаклавах и черной одежде. Она добавила, что спокойно шла, никому не мешала и никого не трогала, а к протестам ее носки не имеют никакого отношения.

Суд признал ее виновной в правонарушении и назначил штраф 70 базовых величин — 2 тыс. 30 белорусских рублей (22 тыс. грн). Позже в милиции на нее снова составили протокол, и суд через некоторое время оштрафовал ее на 2 тыс. 320 белорусских рублей (почти 25 тыс. грн).

Бело-красно-белый флаг — символ белорусских протестов, которые начались в прошлом году после выборов президента в стране. Он появился около ста лет назад и стал символом национального движения. Также флаг был государственным в Беларуси в период с 1991 по 1995 год. Белорусские власти считает бело-красно-белый флаг экстремистским символом.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси режим Александра Лукашенко продолжает массовые задержания людей за участие в протестах. Силовики задержали мужчину, из окна дома которого виднелась картонная коробка из-под телевизора в цветах запрещенного национального флага.

Источник: Tut. by