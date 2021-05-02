Священник. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n154111-gore-svyaschennik-zabyl-svyatuu-vodu-i-okropil-ludey-iz-vedra-kureznoe-video.html

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Пасха 2021 в Украине празднуется сегодня, 2 мая. Празднование не обошлось без курьезов.

Так, на Харьковщине священник, приехавший освятить пасхальные корзины, поливал прихожан прямо из ведра, потому что забыл взять с собой святую воду. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.





Горе-священник опоздал и забыл все религиозные атрибуты — святую воду, свечи и кадила он не взял. Однако мужчина не растерялся — он решил освятить корзины и прихожан из ведра. Перед ним по традиции люди собирали пожертвования в специальный ящик. Местные жители удивились действиям священника. Однако их скорее порадовал «стиль работы» служителя церкви.

Напомним, ранее мы сообщали, что пасхальные богослужения прошли в храмах Киева в ночь с 1 на 2 мая. Часть храмов транслировали богослужение онлайн из-за призывов властей ограничить количество прихожан в период карантина.

Источник: Telegram