Степанов. Фото: УП

https://racurs.ua/n154109-prazdnuyte-bezopasno-stepanov-dal-sovet-na-pashu.html

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Пасха 2021 празднуется сегодня, 2 мая. В связи с большим православным праздником министр здравоохранения Максим Степанов посоветовал пожилым людям не ходить в церковь.

Он призвал молодых родственников посетить церкви и освятить куличи для своих бабушек и дедушек. Соответствующий совет он опубликовал на своей странице в Facebook.

Министр заявил, что во время коронавируса важно защитить себя и близких, а поэтому стоит попросить своих родственников пожилого возраста остаться дома.

Сходите в церковь и принесите им домой уже освященную пасочку и колбаску. Это такая мелочь для вас, но она может спасти кому-то жизнь. Избегайте скоплений людей, не спешите на встречи с друзьями, проведите этот день в узком кругу родных, — заявил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что правительство и государство пошли навстречу украинцам и не вводили жесткие ограничения на Пасху, поэтому стоит отнестись ответственно к ситуации и не забывать об эпидемии.

Очень рассчитываем на сознание каждого из вас. Впереди у нас будет еще много праздников. А сегодня — прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период, — отметил министр.



Напомним, ранее мы сообщали, что пасхальные богослужения прошли в храмах Киева в ночь с 1 на 2 мая. Часть храмов транслировали богослужение онлайн из-за призывов властей ограничить количество прихожан в период карантина.

Источник: Facebook