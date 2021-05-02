Степанов. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154109-svyatkuyte-bezpechno-stepanov-dav-poradu-na-velykden.html

Ракурс

Великдень 2021 святкують сьогодні, 2 травня. У зв’язку з великим православним святом міністр охорони здоров’я Максим Степанов порадив людям похилого віку не ходити до церкви.

Він закликав молодих родичів відвідати церкви та освятити паски для своїх бабусь та дідусів. Відповідну пораду він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Міністр закликав, що під час коронавірусу важливо захистити себе та близьких, а тому варто попросити родичів похилого віку залишитися вдома.

Сходіть у церкву за них і принесіть їм додому вже освячену пасочку й ковбаску. Це така дрібниця для вас, але вона може врятувати комусь життя. Уникайте скупчень людей, не поспішайте на зустрічі з друзями, проведіть цей день у вузькому колі найрідніших, — заявив Степанов.

Очільник МОЗ додав, що уряд та держава пішли на зустріч українцям та не запроваджували жорсткі обмеження на Великдень, тому варто поставитися відповідально до ситуації й не забувати про епідемію.

Дуже розраховуємо на свідомість кожного з вас. Попереду в нас буде ще багато свят. А сьогодні — прошу святкувати стримано, із дотриманням рекомендацій наших епідеміологів, залишивши обійми та поцілунки на більш безпечний період, — зауважив міністр.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що великодні богослужіння відбулися в храмах Києва в ніч з 1 на 2 травня. Частина храмів транслювали богослужіння онлайн через заклики влади обмежити кількість парафіян у період карантину.

Джерело: Facebook