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Священник. Фото: Telegram

Горе-священник забув святу воду та «покропив» людей із відра — курйозне відео

2 тра 2021, 16:56
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Великдень 2021 в Україні святкують сьогодні, 2 травня. Святкування не обійшлося без курйозів.

Так, на Харківщині священник, який приїхав освятити великодні кошики, покропив парафіян просто з відра, бо забув узяти із собою святу воду. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Горе-священник спізнився та забув усі релігійні атрибути — святу воду, свічки та кадила він не взяв. Однак чоловік не розгубився — він вирішив освятити кошики та парафіян із відра. Перед ним за традицією люди збирали пожертвування в спеціальну скриню. Місцеві жителі здивувалися діям священника. Однак їх повеселив «стиль роботи» служителя церкви.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що великодні богослужіння відбулися в храмах Києва в ніч з 1 на 2 травня. Частина храмів транслювали богослужіння онлайн через заклики влади обмежити кількість парафіян у період карантину.

Джерело: Telegram


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