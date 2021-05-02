Священник. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n154111-gore-svyaschennyk-zabuv-svyatu-vodu-ta-pokropyv-ludey-iz-vidra-kuryozne-video.html

Ракурс

Великдень 2021 в Україні святкують сьогодні, 2 травня. Святкування не обійшлося без курйозів.

Так, на Харківщині священник, який приїхав освятити великодні кошики, покропив парафіян просто з відра, бо забув узяти із собою святу воду. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.





Горе-священник спізнився та забув усі релігійні атрибути — святу воду, свічки та кадила він не взяв. Однак чоловік не розгубився — він вирішив освятити кошики та парафіян із відра. Перед ним за традицією люди збирали пожертвування в спеціальну скриню. Місцеві жителі здивувалися діям священника. Однак їх повеселив «стиль роботи» служителя церкви.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що великодні богослужіння відбулися в храмах Києва в ніч з 1 на 2 травня. Частина храмів транслювали богослужіння онлайн через заклики влади обмежити кількість парафіян у період карантину.

Джерело: Telegram