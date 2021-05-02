Одесит розгулював містом із комуністичною символікою

Комуністична символіка. Фото: Хартія

https://racurs.ua/ua/n154110-odesyt-rozguluvav-mistom-iz-komunistychnou-symvolikou.html

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В Одесі в день пам’яті жертв трагедії 2 травня в центрі міста затримали чоловіка, на одязі якого була комуністична символіка.

Наразі розв’язується питання щодо порушення кримінальної справи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У поліції повідомляють, що чоловіка затримали на вулиці Калантаївській. Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції. Правоохоронці готуються внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436−1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного й націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Там нагадали, що в Україні заборонено використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і георгіївських (гвардійських) стрічок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі 2 травня пригадують події 2014 року. Цього дня 7 років тому вдалось відстояти Одесу, зупинивши наступ «русского мира» на українське місто. Спроба створення так званої «народної республіки» в Одесі зазнала поразки — озброєні прокремлівські найманці змушені були відступити.

Під час заворушень загинули декілька десятків людей, більшість із них — у Будинку профспілок на Куликовому полі та на Соборній площі. Саме ці локацію Одеси уранці 2 травня взяла під охорону поліція. Площі перевірили вибухотехніки, а вхід на Куликове поле та вихід із нього здійснюється через «фільтраційні» пункти.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ