Одессит разгуливал по городу с коммунистической символикой

Коммунистическая символика. Фото: Хартия

https://racurs.ua/n154110-odessit-razgulival-po-gorodu-s-kommunisticheskoy-simvolikoy.html

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В Одессе в день памяти жертв трагедии 2 мая в центре города задержали мужчину, на одежде которого была коммунистическая символика.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В полиции сообщают, что мужчину задержали на улице Колонтаевской. Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Правоохранители готовятся внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 436−1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Там напомнили, что в Украине запрещено использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и георгиевских (гвардейских) лент.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе 2 мая вспоминают события 2014 года. В этот день 7 лет назад удалось отстоять Одессу, остановив наступление «русского мира» на украинский город. Попытка создания так называемой «народной республики» в Одессе потерпела поражение — вооруженные прокремлевские наемники вынуждены были отступить.

Во время беспорядков погибли несколько десятков человек, большинство из них — в Доме профсоюзов на Куликовом поле и на Соборной площади. Именно эти локации Одессы утром 2 мая взяла под охрану полиция. Площади проверили взрывотехники, а вход на Куликово поле и выход из него осуществляется через «фильтрационные» пункты.

Источник: Министерство внутренних дел