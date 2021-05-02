Шкарпетки. Фото: Пікабу

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У Білорусі дівчина дістала штраф за носіння біло-червоно-білих шкарпеток, які асоціюються з протестами.

Інцидент трапився в столиці країни — Мінську. Про це повідомляє TUT. by.

За словами дівчини, вона направлялася на вечірні курси з водіння, тоді як силовики зупинили її, тому що на ній були шкарпетки «не того кольору». Її підняли та понесли за кінотеатр, де стояли автозаки. Дівчина просила поставити її на землю й запевняла, що вона піде сама й тікати не збирається.





Жителька білоруської столиці зауважила, що силовики були в балаклавах та чорному одязі. Вона зауважила, що спокійно йшла, нікому не заважала та нікого не чіпала, а до протестів її шкарпетки не мають жодного стосунку.

Суд визнав її винною в правопорушенні та призначив штраф 70 базових величин — 2 тис. 30 білоруських рублів (22 тис. грн). Пізніше в міліції на неї знову склали протокол, і суд через деякий час оштрафував її на 2 тис. 320 білоруських рублів (майже 25 тис. грн).

Біло-червоно-білий прапор — символ білоруських протестів, які почалися торік після виборів президента в країні. Він з’явився близько ста років тому і став символом національного руху. Також стяг був державним у Білорусі в період з 1991 по 1995 рік. Білоруська влада вважає біло-червоно-білий прапор екстремістським символом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Білорусі режим Олександра Лукашенка продовжує масові затримання людей через участь у протестах. Силовики затримали чоловіка, з вікна будинку якого виднілася картонна коробка з-під телевізора в кольорах забороненого національного прапора.

Джерело: Tut. by