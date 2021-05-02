Розгадана загадка аномальних землетрусів

Землетрус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154113-rozgadana-zagadka-anomalnyh-zemletrusiv.html

Ракурс

Загадка аномальних землетрусів розгадана завдяки дослідженням вченим. Незвичайні земні поштовхи, які виникають глибоко в мантії Землі, уперше зафіксували в 1929 році. Відтоді науковці не могли зрозуміти, які саме процеси викликають ці підземні збурення.

Загадкові землетруси зазвичай відбуваються на глибині від 400 до 700 кілометрів під поверхнею, їх зареєстрували магнітудою до 8,3 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Science alert.

До цього науковці припускали, що високий тиск викликає вибух, який сприяє хвилям тиску. Однак під час відповідних досліджень не вдалося з'єднати точки між високим тиском і сейсмічними хвилями особливого виду, які виникають у глубокофокусних землетрусах.

Натомість відомо, що високий тиск на глибині від 400 до 700 км може викликати фазові перетворення олівінової породи в більш щільний тип породи, який має назву шпінель. Перехід від олівіну до шпінелі призводить до зменшення обсягу породи в міру наближення атомів один до одного під великим тиском. Це явище і вважалося основною причиною глибокофокусних землетрусів.

Раніше вчені припускали, що сферичне розширення породи не призведе до появи поперечних сейсмічних хвиль, але вони не знали, що симетрія може порушитись та спричинити злущення порід. Це явище підтверджується за допомогою теореми теоретичної фізики Нетер, завдяки якій вчені й виявили механізм глибокофокусних землетрусів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потужний землетрус магнітудою 6,4 прогримів на заході Аргентини. Епіцентр землетрусу розташовувався у 29 км від міста Посіто, що в провінції Сан-Хуан. Джерело сейсмічної активності залягало на глибині всього 20 км.

Джерело: Science alert