Собака президента Ирландии стала хитом соцсетей

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Ракурс

Собака президента Ирландии Майкла Хиггинса, которая своим озорным поведением мешала главе государства выступать на одном из официальных мероприятий, стала хитом соцсетей. Домашний любимец Хиггинса боролся за внимание своего хозяина — толкал его носом и слегка кусал ирландского президента за руку.

На видео, опубликованном в TikTok, видно как щенок бернского зенненхунда игриво кусает Майкла Хиггинса. В то же время опытный ирландский политик продолжал произносить свою речь, пишет издание RTЕ.

Хиггинс принял участие в церемонии памяти ирландского актера Тома Хики, который умер на прошлой неделе.

Президент Ирландии приобрел семимесячного щенка в марте. Кроме него у Хиггинса есть еще один пес этой же породы.

Источник: RTЕ