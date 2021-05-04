Стрельба на АЗС Ивано-Франковщины - есть раненые, стрелок задержан

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Ракурс

Стрельба на АЗС произошла в Ивано-Франковской области. Там 33-летний житель Коломыи открыл огонь из травматического пистолета. Ранения получили двое мужчин 32 и 38 лет. Впоследствии правоохранители поймали стрелка.

Об этом сообщает 4 мая пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители задержали злоумышленника, который ранил двух мужчин, выстрелив из травматического пистолета. По данному факту начато уголовное производство и выясняются все обстоятельства происшествия, — добавили полицейские.

Сообщение о стрельбе на АЗС в селе Черемхов Коломыйского района поступило в 4.00 ночи. По данным полиции, на территории автозаправки между двумя компаниями возникла словесная перепалка, которая затем переросла в стрельбу.

Раненых местных жителей госпитализировали, а правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле. Вскоре его поймали дома. Также полиция изъяла оружие, которое направлено на экспертизу.

По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.