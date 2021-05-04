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Ракурс
Блинкен посетит Киев вместе с Викторией Нуланд

Блинкен посетит Киев вместе с Викторией Нуланд

4 мая 2021, 11:34
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Виктория Нуланд, которую на прошлой неделе Сенат США утвердил на должность заместителя госсекретаря по политическим делам, будет находиться в Киеве во время визита главы Госдепартамента Энтони Блинкена.

Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Сейчас Блинкен находится в Лондоне, где принимает участие в переговорах министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7). На прошлой неделе Вашингтон объявил, что 5−6 мая Блинкен посетит Украину.

Согласно графику Госдепартамента, с 4 по 6 мая Нуланд отправится в Лондон и Киев. Ранее Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. В 2013—2017 годах в администрации Барака Обамы она занималась, в частности, вопросами, касающимися политики в отношении постсоветских стран.


Вашингтон приезд Блинкена связывает с намерением «подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России». Напомним, ранее Блинкен заявил, что ключевой темой его переговоров в Киеве будет ситуация со скоплением армии РФ на границе с Украиной.

Источник: Ракурс


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