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Ракурс
Зоны карантина обновил Кабмин — семь «красных» областей

Зоны карантина обновил Кабмин — семь «красных» областей (ИНФОГРАФИКА)

4 мая 2021, 10:56
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Зоны карантина в Украины 4 мая в обновило Министерство здравоохранения. В «красной» зоне остаются семь областей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кабинета министров, ссылаясь на данные об уровнях эпидемической опасности распространения COVID-19.

«Красная» зона карантина по состоянию на 4 мая действует в:

  • Житомирской области,

  • Запорожской области,

  • Полтавской области,

  • Сумской области,

  • Харьковской области,

  • Хмельницкой области,

  • Черниговской области.

Как известно, 1 мая Киев, а также Киевская и Николаевская области покинули «красную» зону.

В «оранжевой» зоне находятся восемь регионов, все остальные — «желтые».


Напомним, «красный» уровень эпидемической опасности устанавливает Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе главы Минздрава в течение 48 часов. Решение комиссии вступает в силу не ранее чем через два дня с даты его опубликования. Отмена «красного» уровня возможна в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.

Источник: Ракурс


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