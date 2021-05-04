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Зони карантину оновив уряд — сім «червоних» областей

Зони карантину оновив уряд — сім «червоних» областей (ІНФОГРАФІКА)

4 тра 2021, 10:56
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Зони карантину в Україні 4 травня оновило Міністерство охорони здоров’я (МОЗ). У «червоній» зоні залишаються сім областей. Про це у вівторок інформує прес-служба Кабінету міністрів, посилаючись на дані щодо рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

«Червона» зона карантину станом на 4 травня діє у:

  • Житомирській області,

  • Запорізькій області,

  • Полтавській області,

  • Сумській області,

  • Харківській області,

  • Хмельницькій області,

  • Чернігівській області.

Як відомо, 1 травня Київ, а також Київська та Миколаївська області покинули «червону» зону.

У «помаранчевій» зоні перебувають вісім регіонів, усі інші — «жовті».


Нагадаємо, «червоний» рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи глави МОЗ протягом 48 год. Рішення комісії набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення. Скасування «червоного» рівня можливе у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.

Джерело: Ракурс


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