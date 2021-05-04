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Естакада метро впала на дорогу у Мехіко - 19 жертв, 70 поранених
Естакада метро впала на дорогу у Мехіко — 19 жертв, 70 поранених (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n154151-estakada-metro-vpala-na-dorogu-u-mehiko-19-jertv-70-poranenyh-foto-video.htmlРакурс
Аварія у Мексиці сталася в понеділок, 3 травня, близько 22.30 за місцевим часом на станції однієї з ліній метрополітену Мехіко — естакада разом з поїздом впала на автомобільну дорогу.
Внаслідок інциденту 19 осіб загинуло, ще щонайменше 70 дістали поранення. У момент аварії потяг метро поступався дорогою іншому поїзду.
За попередньою інформацією мексиканських ЗМІ, падіння мосту метро спричинила зруйнована опора, в яку врізався транспортний засіб.
У вагонах поїзда метро перебували близько 50 пасажирів. На місці події працюють рятувальники.
Мер Мехіко Клаудіа Шайнбун додала, що міст метро разом з поїздом впав на автомобілі, що стояли під ним. Рух метрополітену на 12-й лінії тимчасово зупинено.
Джерело: CNN.
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