«Гроші Януковича» вперше повернулися зі США в бюджет України

https://racurs.ua/ua/n154150-groshi-yanukovycha-vpershe-povernulysya-zi-ssha-v-budjet-ukrayiny.html

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«Гроші Януковича» вперше повернулися зі США в бюджет України. Загалом йдеться про 1,5 млрд дол., які «належали» так званій «сім'ї» — оточенню колишнього президента-втікача, котрий нині переховується від правосуддя на території Росії. 87% цих коштів були у готівковій формі.

Це не якісь міфічні цінні папери, це 1,3 млрд дол. готівкою і близько 200 млн дол. цінними паперами, — розповів в ефірі телеканалу «Дом» заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

За його словами, повернення «грошей Януковича» забезпечило скорочення нинішнього державного боргу України на півтора мільярда доларів.

Ми вперше в історії двосторонніх відносин зі США повернули 600 тис. дол. з американської землі, — додав Єнін.

Заступник глави МЗС наголосив, що йдеться про злочинну організацію часів правління Януковича та його команди.

Вони збирали гроші з усієї України, з усіх галузей економіки, відмивали їх спочатку в Україні, а потім через так звані підприємства-хаби виводили гроші в міжнародні конвертцентри, — зауважив заступник міністра.



Єнін додав, що робота над поверненням активів «сім'ї» триває.

Нагадаємо, 22 лютого 2014 року Верховна Рада відсторонила Януковича від виконання обов’язків президента. Проти Януковича були порушені численні кримінальні справи.