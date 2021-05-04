«Деньги Януковича» впервые вернулись из США в бюджет Украины

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«Деньги Януковича» впервые вернулись из США в бюджет Украины. В целом речь идет о 1,5 млрд долл., которые «принадлежали» так называемой «семье» — окружению бывшего президента-беглеца, который в настоящее время скрывается от правосудия на территории России. 87% этих средств были в наличной форме.

Это не какие-то мифические ценные бумаги, это 1,3 млрд долл. наличными и около 200 млн долл. ценными бумагами, — рассказал в эфире телеканала «Дом» заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По его словам, возвращение «денег Януковича» обеспечило сокращение нынешнего государственного долга Украины на полтора миллиарда долларов.

Мы впервые в истории двусторонних отношений со США вернули 600 тыс. долл. из американской земли, — добавил Енин.

Заместитель главы МИД подчеркнул, что речь идет о преступной организации времен правления Януковича и его команды.

Они собирали деньги со всей Украины, со всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, а потом через так называемые предприятия-хабы выводили деньги в международные конвертцентры, — отметил заместитель министра.



Енин добавил, что работа над возвращением активов «семьи» продолжается.

Напомним, 22 февраля 2014 года Верховная Рада отстранила Януковича от исполнения обязанностей президента. Против Януковича были возбуждены многочисленные уголовные дела.