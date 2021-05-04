Билл Гейтс разводится — 130 млрд долл. поделят без брачного контрактаhttps://racurs.ua/n154149-bill-geyts-razvoditsya-130-mlrd-doll-podelyat-bez-brachnogo-kontrakta.htmlРакурс
Билл Гейтс разводится — жена американского бизнесмена и основателя корпорации «Майкрософт» (Microsoft) Мелинда Гейтс подала заявление на развод. Также пара в Твиттер объявила о расторжении брака. Гейтсы прожили вместе 27 лет и воспитали троих детей.
После долгих раздумий и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак. В течение последних 27 лет мы воспитали трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы обеспечивать всем людям здоровую и продуктивную жизнь, — сообщили 65-летний Билл и 56-летняя Мелинда Гейтс в совместном заявлении, пишет Daily Mail.
По словам Гейтсов, они больше не верят, что смогут «быть вместе как супруги».
Билл Гейтс в прошлом году покинул совет директоров Microsoft и сосредоточился на благотворительности. Ему принадлежит около 1,3% акций компании. Билл Гейтс является четвертый в списке самых богатых людей мира.
В 2000 году пара основала Фонд Билла и Мелинды Гейтс — частную благотворительную организацию. Активы Фонда Гейтсов составляют почти 50 млрд долл. — это крупнейшая частная благотворительная организация в мире. В 2018—2019 годах фонд выделял около 5 млрд долл. на гранты, а также предоставил 1,75 млрд долл. на разработку и распространение тестов, средств лечения и вакцин против COVID-19.
Грант в 4,9 млн долл. получила немецкая компания BioNTech, которая вместе с американской корпорацией Pfizer создала первую вакцину против коронавируса.
Билл и Мелинда убеждают, что продолжат совместную работу в рамках благотворительной миссии, однако благотворительные организации были шокированы новостью о разводе, опасаясь прекращения финансирования.
Источник: Daily Mail.