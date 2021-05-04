Билл Гейтс разводится - 130 млрд долл. поделят без брачного контракта

https://racurs.ua/n154149-bill-geyts-razvoditsya-130-mlrd-doll-podelyat-bez-brachnogo-kontrakta.html

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Билл Гейтс разводится — жена американского бизнесмена и основателя корпорации «Майкрософт» (Microsoft) Мелинда Гейтс подала заявление на развод. Также пара в Твиттер объявила о расторжении брака. Гейтсы прожили вместе 27 лет и воспитали троих детей.

После долгих раздумий и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак. В течение последних 27 лет мы воспитали трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы обеспечивать всем людям здоровую и продуктивную жизнь, — сообщили 65-летний Билл и 56-летняя Мелинда Гейтс в совместном заявлении, пишет Daily Mail.

По словам Гейтсов, они больше не верят, что смогут «быть вместе как супруги».

Билл Гейтс в прошлом году покинул совет директоров Microsoft и сосредоточился на благотворительности. Ему принадлежит около 1,3% акций компании. Билл Гейтс является четвертый в списке самых богатых людей мира.

В 2000 году пара основала Фонд Билла и Мелинды Гейтс — частную благотворительную организацию. Активы Фонда Гейтсов составляют почти 50 млрд долл. — это крупнейшая частная благотворительная организация в мире. В 2018—2019 годах фонд выделял около 5 млрд долл. на гранты, а также предоставил 1,75 млрд долл. на разработку и распространение тестов, средств лечения и вакцин против COVID-19.

Грант в 4,9 млн долл. получила немецкая компания BioNTech, которая вместе с американской корпорацией Pfizer создала первую вакцину против коронавируса.

Билл и Мелинда убеждают, что продолжат совместную работу в рамках благотворительной миссии, однако благотворительные организации были шокированы новостью о разводе, опасаясь прекращения финансирования.

Источник: Daily Mail.